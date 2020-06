Usa: arrestato soldato che tramava contro l'esercito insieme a gruppo neonazista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova alta procuratrice federale di Manhattan, Audrey Strauss, ha annunciato l'arresto di un soldato dell'esercito Usa accusato di aver tramato un'imboscata mortale alla sua unità in Turchia con l'aiuto di alcuni estremisti. Ne parla l'emittente "Abc". In un comunicato, Strauss ha chiamato Ethan Melzer, 22 anni, di Louisville, Kentucky, "il nemico interno". Il procuratore ha detto che Melzer ha complottato per permettere ai membri di un gruppo estremista di attaccare la sua unità, fornendo dettagli sulla sua posizione e sulle misure di sicurezza. Il gruppo con cui Melzer ha cercato di lavorare si chiama l'Ordine dei Nove Angoli, noto anche come O9A, descritto nel comunicato come un gruppo estremista violento neonazista. "Melzer era motivato dal razzismo e dall'odio mentre tentava di compiere questo ultimo atto di tradimento", ha detto Strauss. William F. Sweeney Jr., capo dell'ufficio di New York dell'Fbi, ha detto che Melzer è "un traditore degi Stati Uniti".(Nys)