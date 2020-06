Coronavirus: Brasile, 51.271 morti e 1.106.470 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 51.271 i morti per patologie riconducibili al coronavirus in Brasile, 654 in più rispetto al numero di decessi registrati nelle precedenti 24 ore. Lo rivela il ministero della Salute del Brasile rendendo nodo che il numero complessivo di contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute degli stati, è salito ad almeno 1.106.470 casi, 21.432 in più rispetto a quelli registrati 24 ore precedenti. Il tasso di mortalità è del 24,4 per cento, il tasso di letalità del 4,6 per cento. La maggior parte dei decessi, 12.588, sono stati registrati nello stato di San Paolo dove il numero di casi è salito a 219.185. Secondo stato, con 8.875 morti, quello di Rio de Janeiro, dove il numero di casi confermati è di 96.133, seguito da Cearà con 5.523 morti e 92.866 casi confermati, Parà con 4.583 decessi e 84.654 casi confermati e Pernambuco, con 4.234 decessi e 52.113 casi confermati.(Brp)