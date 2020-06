Indonesia: continuano ad aumentare i casi di dengue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’epidemia di febbre dengue in corso in Indonesia continua a propagarsi assieme a quella di coronavirus. Siti Nadia Tarmizi, responsabile della prevenzione e del controllo delle zoonosi presso il ministero della Salute indonesiano, ha dichiarato ieri, 22 giugno, che la dengue ha provocato nel paese circa 68mila casi di contagio dall’inizio dell’anno, e almeno 349 vittime. Nel Sud-est asiatico la dengue è una malattia stagionale che solitamente ha il suo picco nel mese di marzo: gli esperti non riescono a spiegare per quale ragione l’infezione sia così forte quest’anno, non solo in Indonesia, ma anche in altri paesi vicini, come Singapore. Il sistema sanitario indonesiano è già in forte difficoltà a causa della Covid-19. Diversi osservatori citati dal quotidiano “Nikkei” avvertono che i pazienti che presentino sintomi non connessi alla dengue faticano ad ottenere una assistenza sanitaria adeguata, dopo che il governo ha riservato i 130 migliori ospedali del paese alla gestione della pandemia. (segue) (Inn)