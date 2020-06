Indonesia: continuano ad aumentare i casi di dengue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Già prima della Covid-19, la capacità e qualità dell’infrastruttura media dell’Indonesia era un problema”, ha dichiarato a “Nikkei” Pandu Riono, epidemiologo dell’Università dell’Indonesia. “Le altre patologie (…) ricevono non soltanto un trattamento ridotto, ma vengono trasferite ad ospedali meno attrezzati. E’ una situazione preoccupante, non soltanto perché le condizioni dei pazienti peggiorano, ma perché la mortalità legata alle altre patologie rischia di aumentare”. La dengue, nota anche come “febbre rompiossa”, è stata diagnosticata a 39.860 persone in Indonesia nei primi tre mesi dell’anno. Si tratta, secondo i dati ufficiali del ministero della Salute di quel paese, di un aumento del 15,7 per cento su base annua. Preoccupa soprattutto che già il 2019 era stato un anno dal bilancio pesantissimo, con 137.761 casi di dengue in totale, il doppio rispetto all’anno prima. Come il coronavirus, la dengue è una infezione virale, che in molti casi presenta sintomi lievi, ma che occasionalmente, specie negli individui più vulnerabili, rischia di causare complicazioni potenzialmente letali. (Inn)