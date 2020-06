Usa: primarie democratiche, progressisti pronti a conquistare New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due anni dopo l’incredibile ascesa politica della giovane socialista Alexandria Ocasio-Cortez, l’ala radical del Partito democratico è al lavoro per conquistare i seggi congressuali di New York, tramite le primarie in programma oggi, 23 giugno. Il primo bersaglio dell’ala progressista è il rappresentante democratico uscente Eliot Engel, un moderato, ma quasi tutti i deputati eletti in seggi a New York e nei dintorni sono insidiati da esponenti della sinistra Usa, scrive il quotidiano “Politico”. “Questa è letteralmente la migliore opportunità per gli Stati Uniti d’America di eleggere un progressista al congresso”, ha dichiarato ieri Mondaire Jones, che alle primarie tenterà di spodestare la democratica Nita Lowey in un seggio alla periferia della Grande Mela. L’ala radicale del Partito democratico ha però obiettivi ancor più ambiziosi, e cioè la presidenza Usa, che potrebbero puntare a conquistare già tra quattro anni, sull’ondata delle proteste guidate da movimenti come Black Lives Matter, che sono riusciti anche con la forza ad imporre al paese la loro agenda: dal de-finanziamento delle forze di polizia alla “de-colonizzazione” della storia del paese, anche tramite l’abbattimento di statue e monumenti. Secondo Jones, però, “non possiamo pensare di vincere la presidenza, se prima non costruiamo una solida base di candidati progressisti”. Per il momento, solo alcuni seggi di New York paiono davvero alla portata dell’ala socialista dei Democratici. Il principale è quello di Engel, conteso da un dirigente scolastico socialista, Jamaal Bowman. (Nys)