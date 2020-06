Giappone-Ue: aziende europee chiedono allentamento restrizioni viaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michael Mroczek presidente dell’European Business Council in Japan – associazione che rappresenta le attività produttive europee in Giappone – ha sollecitato il governo di quel paese ad allentare le restrizioni ai viaggi tese a contenere la diffusione della pandemia di coronavirus, avvertendo Tokyo che tali misure sono troppo dure nei confronti dei cittadini stranieri, e rischiano di scoraggiare gli investimenti stranieri. “Le restrizioni non appaiono pienamente fondate, e alcune delle attività europee temono che nuove restrizioni possano essere imposte in maniera arbitraria in futuro”, ha dichiarato Mroczek. L’incertezza in atto, ha avvertito il funzionario, potrebbe anche spingere alcune aziende europee con sedi regionali nel Giappone a trasferirsi in altri paesi dell’Asia-Pacifico. “Gli uomini d’affari che hanno sede qui in Giappone al momento non possono recarsi in Corea, non possono viaggiare a Singapore e sono fortemente limitati nelle loro attività, ha detto Mroczek durante una conferenza stampa presso il Club dei corrispondenti esteri del Giappone, a Tokyo. Il Giappone ha imposto un divieto agli ingressi dalla Cina all’inizio di febbraio, e da allora lo ha esteso a 111 paesi e regioni del Globo. (segue) (Git)