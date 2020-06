Giappone-Ue: aziende europee chiedono allentamento restrizioni viaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appena 1.700 visitatori stranieri hanno varcato i confini nazionali del Giappone nel mese di maggio, il secondo record negativo storico consecutivo. Lo certificano i dati pubblicati dal ministero dell’Interno e delle comunicazioni giapponese. Il dato rappresenta un calo del 99,9 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, e una ulteriore contrazione rispetto ad aprile, quando gli ingressi erano stati 2.900. I dati non hanno paragoni dall’inizio della serie storica curata dal governo, nel 1964. Gli ingressi di turisti in Giappone sono in calo da otto mesi consecutivi. Nel frattempo, il numero dei contagi causati dalla pandemia a livello globale ha superato gli otto milioni, con una parabola che non lascia supporre una rapida riapertura del paese al viaggiatori internazionali. (segue) (Git)