Brasile: Ford, Toyota e Nissan riprendono la produzione di veicoli in Brasile

- Le industrie automobilistiche Ford, Toyota e Nissan hanno annunciato la ripresa della produzione di veicoli in Brasile a partire da oggi, 22 giugno. Si tratta delle prime compagnie straniere a riprendere le attività nel paese dopo circa tre mesi dello stop della produzione legate alle misure per contenere la pandemia di coronavirus. Le case adotteranno procedure diverse. Per la Ford il ritorno alle attività nello stabilimento di Camaçari (nello stato di Bahia) sarà graduale. Tutti i dipendenti degli uffici amministrativi continueranno a svolgere il proprio lavoro da remoto. Nello stabilimento di Taubaté (nello stato di San Paolo), le linee di produzione saranno riavviate il prossimo primo luglio. Per gli operai sono stati previsti protocolli di sicurezza sanitaria stringenti. Per tutti sarà obbligatorio l'uso di mascherine e occhiali di sicurezza, che saranno forniti dall'azienda. Inoltre sarà effettuata quotidianamente una visita medica oltre alla misurazione della temperatura corporea. Sarà inoltre previsto un intervallo di tempo più lungo tra i turni. (segue) (Brb)