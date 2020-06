Brasile: Ford, Toyota e Nissan riprendono la produzione di veicoli in Brasile (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta del peggior dato per il mese di maggio dal 1992", dichiarava il presidente di Anfavea, Luiz Carlos Moraes. Nei primi quattro mesi del 2020 il calo della produzione di autoveicoli è stato pari al 49,2 per cento, con una riduzione da 1.241.155 unità prodotte nei primi quattro mesi nel 2019 alle 630.819 unità prodotte nel 2020. "Sebbene a giugno si preveda una ripresa della produzione, i risultati del secondo trimestre 2020 saranno certamente i peggiori della storia per il settore automobilistico del paese. Possiamo solo sperare in una reazione forte nella seconda metà dell'anno in grado di prevenire ulteriori danni alla catena automobilistica", affermava Luiz Carlos. (segue) (Brb)