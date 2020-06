Fase 3: Catalfo, paese ha bisogno di unità e concretezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il nostro obiettivo, adesso, è quello di far convergere tali istanze in un progetto ambizioso e condiviso, che incida nel presente e che guardi al futuro. Perché, come ha affermato ieri il Presidente Giuseppe Conte, quella che abbiamo vissuto è stata un'esperienza troppo dura e quella che stiamo affrontando è una sfida troppo impegnativa per accontentarci di qualche semplice riforma. Dobbiamo - ha rimarcato - reinventare il paese che vogliamo" ed in questo senso "il mio impegno è quello di farlo ponendo al centro un profondo cambiamento del mondo del lavoro e delle politiche sociali. Fra le principali misure che sto implementando c'è il Fondo nuove competenze. Diritto alla formazione per i lavoratori, maggiore competitività delle imprese, incentivi al reskilling digitale e green: uno strumento concreto per affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro".