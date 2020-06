Argentina: attività industriale a picco, -30,6 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires, 22 giu - L'attività industriale ha registrato un calo del 30,6 per cento ad aprile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente secondo un rilevamento della Confindustria argentina (Uia) come conseguenza dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus. Il livello della produzione ha toccato in questo modo il punto più basso dall'anno 2003 secondo il registro dell'entità. Il raffronto rispetto al mese precedente segna invece un calo 17,1 per cento, mentre il rilevamento del primo quadrimestre segna una flessione dell'11,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo quanto afferma il documento Uia, "dopo il forte calo dovuto alle prime settimane di lockdown sulla produzione industriale di marzo, nel mese di aprile le misure di isolamento sociale hanno avuto un pieno impatto sulla produzione che ha registrato un ulteriore calo su tutto il territorio nazionale". Il risultato di aprile, prosegue la nota "si spiega con la contrazione di praticamente tutti i settori", con particolare enfasi sull'industria automobilistica. Unici settori a registrare un calo moderato, sono stati quelli considerati "essenziali", come l'industria farmaceutica e quella alimentare.(Bua)