Il Brasile probabilmente ha più casi di Covid-19 di quanto riportato, afferma il direttore dell'Oms

- Il direttore delle operazioni di emergenza dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Michael Ryan, ha dichiarato oggi che molto probabilmente in Brasile i casi di Covid-19 sono molti di più di quelli che registrati ufficialmente dalle statistiche, a causa del basso numero di test sulla popolazione. "C'è ancora un numero relativamente basso di test rispetto alla popolazione. Nonostante il numero di casi sia elevato, questo non significa che i dati siano esaustivi. Probabilmente c'è una sottostima rispetto al numero effettivo di casi", ha detto Ryan. "Il tasso di positività ai test è ancora piuttosto elevato: nella settimana epidemiologica tra il 19 e il 25 aprile, il tasso la positività alla Covid-19 è stata del 31 per cento per il Brasile. Ciò significa che probabilmente ci sono più casi di quelli segnalati", ha spiegato, sottolineando che "tendiamo a vedere questo tasso di positività scendere al di sotto del 5 per cento nei paesi che stanno rilevando tutti i casi", ha concluso. A cavallo del fine settimana il Brasile ha superato la soglia di un milione di contagiati e 50mila morti per Covid-19.(Brp)