Kosovo-Serbia: Lavrov, Ue ha responsabilità di mediatore nel dialogo

- L'Unione europea, che ha il ruolo di mediatore nel dialogo tra Belgrado e Pristina da mandato Onu, non dovrebbe lasciare le sue responsabilità sulla questione. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, nella conferenza stampa congiunta con il presidente serbo Aleksandar Vucic oggi a Belgrado. "La Russia procede dal presupposto che l'Ue, che ha il mandato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di svolgere il ruolo di mediatore nel dialogo tra Belgrado e Pristina, non debba svincolarsi dai suoi doveri ma assolverli in modo imparziale, efficiente e sforzarsi di attuare quelle decisioni che sono state prese in precedenza. Intendo in particolare la decisione di creare l'associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo, che molti ora preferiscono non ricordare, un accordo che è stato raggiunto tra Belgrado e Pristina con l'aiuto dell'Ue e che, sfortunatamente, è ora apertamente sabotata dalla parte kosovaro-albanese", ha dichiarato Lavrov dopo i colloqui con il presidente della Serbia. Secondo Lavrov, la posizione russa sulla risoluzione in Kosovo resta invariata e consiste nel sostenere qualsiasi sforzo e iniziativa che aiutino effettivamente Belgrado e Pristina a raggiungere una soluzione praticabile e accettabile basata sulla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'Onu.(Res)