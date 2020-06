Usa: Trump non dice se ha ordinato la diminuzione dei test per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è rifiutato di dire se ha ordinato di rallentare i test del Covid-19 per far sembrare che gli Stati Uniti avessero meno casi positivi, mentre i funzionari della Casa Bianca hanno negato di aver mai dato un tale ordine. Ne parla il sito "The Hill". Durante un comizio a Tulsa, in Oklahoma, Trump aveva attribuito all'aumento dei tamponi l'accresciuto numero di contagi di coronavirus nel paese, sostenendo che la nazione avesse svolto "un lavoro troppo buono". "Se diminuissimo i test, non comparirebbero così tanti casi", aveva detto Trump anche in successive interviste. Alla domanda se avesse chiesto di diminuire i test, durante un'intervista con il sito "Scripps", Trump non ha risposto direttamente, ma ha detto che il paese è "molto avanti" nei test, e che ogni volta che i test aumentano "si trovano più persone [positive], così poi dicono 'oh, abbiamo più casi negli Stati Uniti'. Il motivo per cui abbiamo più casi [è] perché facciamo più test di qualsiasi altro paese". Il presidente ha costantemente affermato di ritenere che i test diffusi siano sopravvalutati e problematici, perché portano a un numero maggiore di casi. I test per il Covid-19 sono stati scarsi nei primi giorni della pandemia, ma la disponibilità è migliorata notevolmente man mano che i laboratori commerciali sono stati coinvolti nell'obiettivo. Gli Stati Uniti hanno ora completato più di 25 milioni di test, di cui quasi 2,3 milioni di risultati positivi. I Democratici hanno definito i commenti di Trump come preoccupanti e insensibili. "Più statunitensi perderanno la vita", ha dichiarato oggi in una nota la speaker della Camera, Nancy Pelosi.(Nys)