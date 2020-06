Fisco: Mef, in arrivo proroga versamenti giugno per contribuenti Isa e forfetari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In arrivo la proroga dei termini dei versamenti di giugno per i contribuenti Isa e per i forfetari. Lo annuncia il Mef con una nota. "Per tener conto dell’impatto dell’emergenza Covid-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, è in corso di emanazione il dpcm che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario - si legge nel comunicato -. Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi". (Com)