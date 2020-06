Libia: Macron, Francia e Tunisia chiedono cessate il fuoco e ripresa dei negoziati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In apertura del suo intervento Macron ha elogiato "la determinazione" mostrata dal popolo tunisino durante la crisi del coronavirus. "Rendo anche omaggio alla Tunisia democratica e ai tunisini che fanno vivere oggi gli ideali di giustizia e di libertà che hanno inspirato al rivoluzione del 2011. Voglio testimoniare tutta la mia stima e la mia fiducia per continuare nella via dell'unità, dell'indipendenza, della sovranità che hanno scelto per loro stessi", ha detto il capo dello Stato. Macron ha dichiarato che la Francia continuerà a garantire il suo sostegno alla Tunisia nel settore sanitario con la formazione di personale medico e le attività di ammodernamento delle infrastrutture, ma anche dal punto di vista economico."La Francia accorderà un nuovo prestito di 350 milioni di euro alla Tunisia nell'ambito degli accordi che abbiamo preso" che prevedono fino a "1,7 miliardi di euro fino al 2022", ha detto il presidente francese. (Frp)