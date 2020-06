Brasile: coronavirus, produzione petrolio diminuita 6,5 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio in Brasile è calata del 6,5 per cento nel maggio di quest'anno rispetto al mese precedente. Lo ha reso noto l'Agenzia nazionale del Petrolio (Anp) secondo cui il mese scorso sono stati estratti in media 2,77 milioni di barili al giorno. Per l'Anp la produzione brasiliana di idrocarburi risente ancora degli effetti della pandemia di coronavirus sulla domanda. Nel mese di maggio anche la produzione di gas naturale è diminuita. In tutto sono stati estratti in media 114,3 milioni di metri cubi al giorno, in calo del 7,7 per cento rispetto ad aprile 2020. Complessivamente la produzione di petrolio e gas ha raggiunto a maggio 3,48 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno. Di questi, 2,3 milioni di barili sono stati estratti dai bacini pre-sal, in calo del 9 per cento rispetto ad aprile.(Brp)