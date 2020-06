Coronavirus: Usa, 120.340 morti su 2.306.247 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano 120.340 morti per coronavirus su 2.306.247 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". Nel mondo si contano oltre 460 mila morti su oltre nove milioni di contagiati. Il numero di casi di contagio da coronavirus in Florida ha superato quota 100 mila, sempre stando ai numeri della Johns Hopkins. La Florida è uno dei dieci Stati Usa che negli ultimi sette giorni ha visto in media una crescita dei contagi. Secondo gli esperti statunitensi, la Florida potrebbe diventare il prossimo epicentro della crisi pandemica a livello nazionale. (Nys)