Brasile: ex ministro Educazione negli Usa, procura chiede indagini alla Corte dei conti (3)

- Abraham Weintraub, era arrivato sabato mattina presto a Miami, negli Stati Uniti. Poco dopo, in una edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale, sono state formalizzate le dimissioni che Weintraub aveva anticipato giovedì. Poco dopo l'annuncio delle dimissioni, reso in un video al fianco di Bolsonaro, Weintraub era stato ufficialmente candidato dal governo a ricoprire un ruolo nel board della Banca mondiale (Bm). La notizia del viaggio ha però riacceso la polemica su una presunta fuga del funzionario dalle indagini aperte sul suo conto. Weintraub è innanzitutto oggetto di una inchiesta che la Corte suprema (Supremo tribunal federal, Stf) ha disposto per verificare gli estremi di una presunta campagna d'odio e di diffusione di false notizie ai danni dei suoi magistrati. In una riunione del governo di fine aprile, l'ex ministro aveva detto che "fosse stato per lui, avrebbe schiaffato tutti in galera, a cominciare dalla Corte suprema". (segue) (Brp)