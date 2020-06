Usa: vendite immobiliari ai minimi su 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite delle case negli Stati Uniti sono scese al livello più basso degli ultimi dieci anni. Ne parla il sito "The Hill", che cita un rapporto della National Association of Realtors. Le vendite sono diminuite del 26,6 per cento a maggio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le vendite di case esistenti sono scese di quasi il 10 per cento il mese scorso rispetto al mese precedente, più di tre volte il calo previsto dagli analisti. Un importante economista di Mufg Bank ha dichiarato al servizio stampa che le vendite in ritardo erano segnali di maggiori danni per l'economia statunitense a causa della pandemia di coronavirus. Milioni di statunitensi sono stati costretti ad abbandonare il lavoro negli ultimi mesi perché molte aziende non essenziali sono rimaste chiuse. "Le vendite di case possono rimbalzare con la domanda repressa dopo la chiusura dell'economia a partire da marzo, ma la vasta quantità di posti di lavoro persi e i consumatori prudenti che ricostruiscono i loro risparmi possono limitare le vendite", ha detto Chris Rupkey di Mufg Bank. (Nys)