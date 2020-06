Usa: il comitato elettorale di Biden si impegna per tre dibattiti presidenziali in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato elettorale del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, si è impegnata per tre dibattiti presidenziali e un incontro per la vicepresidenza in autunno, respingendo i tentativi della squadra di Trump di aumentare il numero di incontri televisivi. Ne parla il "Wall Street Journal". Il comitato di Biden ha dichiarato in una lettera alla Commissione per i Dibattiti presidenziali che avrebbe accettato il programma di dibattiti previsto per settembre e ottobre, ma si è opposta alla richiesta del comitato di Trump per un ulteriore incontro. In risposta alla lettera di Biden, il portavoce della campagna di Trump, Tim Murtaugh, ha detto lunedì che i "gestori di Biden hanno paura di inviare il loro candidato senza un copione e un gobbo televisivo a portata di mano". Murtaugh ha aggiunto che "è necessario un programma di dibattito più lungo e che inizi prima" in modo che gli elettori possano valutare i due candidati. (Nys)