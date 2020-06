Roma: assessorato Verde, proseguono operazioni sanificazione aree ludiche in tutta città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato alle politiche del Verde del Comune di Roma comunica, in una nota, che "proseguono senza sosta le operazioni di sanificazione delle aree ludiche dei parchi di Roma. Attualmente le squadre del nostro Servizio giardini hanno già completato metà delle circa 450 aree della nostra città. Si tratta - spiega ancora l'assessorato - di un passaggio fondamentale che il Dipartimento Tutela Ambientale sta svolgendo in ottemperanza all'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio. Il liquido utilizzato è un detergente biologico, completamente sicuro e non tossico, come quello usato per le strade durante il lock down. I lavaggi sono conclusi nei Municipi II, XIII, XII, mentre sono in corso nel I, VI e nel VII. Le 3 autobotti utilizzate hanno già diffuso più di 10 mila litri di prodotto, che si uniscono ai lavaggi accurati svolti a mano". (Com)