Usa: il dipartimento di Stato aumenta le restrizioni su altri organi stampa cinesi

- Gli Stati Uniti designeranno almeno altri quattro organi d'informazione cinesi come ambasciate straniere, aumentando le restrizioni che avrebbero sul suolo Usa, secondo quanto riportato dal "Wall Street Journal". La mossa del dipartimento di Stato Usa, che probabilmente infiammerà ulteriormente le tensioni tra Stati Uniti e Cina, è stata annunciata oggi e seguirà l'annuncio del presidente Donald Trump, due settimane fa, di misure di ritorsione contro Pechino per la stretta repressiva su Hong Kong. Le designazioni includono China Central Television (Cctv), la principale rete di proprietà statale di Pechino, China News Service, la seconda agenzia di stampa statale più grande del paese, e i giornali People's Daily e Global Times, finiti sotto accusa degli Stati Uniti per avere diffuso propaganda filocinese e filocomunista. Gli organi di informazioni potranno continuare a operare ma dovranno dichiarare il loro personale al dipartimento e registrare tutti loro asset. "Questi non sono giornalisti", ha detto al "Wsj" David Stillwell, il vice segretario del dipartimento per l'Asia orientale e il Pacifico. "Questi sono membri dell'apparato propagandistico". (Nys)