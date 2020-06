Tlc: Madia (Pd), su rete unica decisione ponderata dopo discussione adeguata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete unica, con la garanzia che raggiunga ogni parte del Paese (le cosiddette aree bianche), è "una delle infrastrutture strategiche su cui costruire l'innovazione del Paese". Lo afferma la responsabile Innovazione del Pd, Marianna Madia, al termine di una riunione del Partito democratico sulla banda ultra larga. "Questo è il principio su cui il Partito democratico ha costruito l'impianto normativo che regola il settore. Se la concreta attuazione di questo principio ha incontrato difficoltà attuative il Pd, senza pregiudizi, è pronto a discuterne e capire come risolvere problemi ed accelerare la realizzazione di questa infrastruttura strategica per il Paese, tenendo conto della normativa europea", ha detto Madia. "Tuttavia, la banda ultra larga rappresenta una delle architetture fondamentali per la competitività del Paese e gli interessi di qualsiasi operatore privato non possono che essere secondari rispetto al bene comune. Per questo - aggiunge Madia - il governo e il presidente Conte considerino che ogni nuova decisione deve essere ponderata e non può essere assunta senza una discussione adeguata o sulla base di qualche post su internet. Si tratta del diritto democratico di accesso a internet, ai servizi e alle opportunità per tutti i cittadini". (Com)