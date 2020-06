Usa: studio, 31 per cento dei produttori di petrolio di scisto sono insolventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del petrolio di scisto sta entrando in una "grande compressione" che potrebbe portare ad un "profondo consolidamento" in quanto le aziende si trovano ad affrontare collettivamente centinaia di miliardi di dollari di svalutazioni sui loro beni, secondo una nuova analisi Deloitte. Ne parla il sito "Axios". Il rapporto mostra come i prezzi del petrolio depressi dalla pandemia di coronavirus siano destinati a gravare pesantemente sul settore, che già prima della crisi era alle prese con il debito e il debole flusso di cassa. "Le difficili condizioni del mercato petrolifero potrebbero spingere l'industria dello scisto a svalutare o a svalutare il valore delle proprie attività per 300 miliardi di dollari - con significative riduzioni di valore previste nel secondo trimestre del 2020", si legge nel rapporto. Il 31 per cento degli operatori dello scisto sono "tecnicamente insolventi" mentre il prezzo del petrolio statunitense è a 35 dollari al barile, mentre un altro 20 per cento è "stressato". Deloitte afferma che circa il 27 per cento delle compagnie petrolifere e del gas dello scisto sono buoni obiettivi di acquisizione per le major petrolifere e i grandi produttori indipendenti, mentre molte altre sarebbero "superflue", o troppo rischiose per gli acquirenti. L'analista di Deloitte, Scott Sanderson, ha affermato in una nota del rapporto che il consolidamento "selettivo" può aiutare a rendere più efficiente il settore. "Con il progredire della transizione energetica, gli investimenti nel big data, nella digitalizzazione avanzata e nelle misure di sostenibilità possono essere di fondamentale importanza per la sopravvivenza e il successo a lungo termine", ha detto. (Nys)