Brasile: bilancia commerciale raggiunge surplus di 20 miliardi nel parziale del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale del Brasile ha registrato un avanzo di 20,3 miliardi di dollari nel parziale dell'anno fino al 21 giugno 2020. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia oggi. Nonostante il saldo positivo, il risultato è tuttavia inferiore del 15,7 per cento rispetto al surplus di 24,1 miliardi di dollari registrato nello stesso periodo dell'anno scorso. In particolare, secondo il governo, nel periodo le esportazioni sono ammontate a 96,7 miliardi di dollari, in calo del 5,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, per una media giornaliera di 834 milioni di dollari. Le importazioni invece sono ammontate a 76,3 miliardi di dollari, in calo del 3,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, per una media giornaliera di 658 milioni di dollari.(Brp)