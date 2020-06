Nicaragua: Movimiento Campesino si sfila da alleanza di opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimiento Campesino (Mc) del Nicaragua ha lasciato L’Alleanza civica (che riunisce varie anime dell’opposizione), facendo vacillare il piano dell’opposizione di formare un fronte unico contro il governo di Daniel Ortega. A provocare la rottura, riassume il quotidiano “La Prensa”, la decisione da parte dell’Alleanza civica di ritardare la firma dello statuto dell’Alleanza nazionale, prevista per il 25 giugno. Il Mc ha lamentato di non essere stato coinvolto nel progetto fin dall’inizio, mentre l’Alleanza ha respinto le critiche affermando che Mc ha sempre avuto un un “posto importante” all’interno della colazione. Secondo alcuni partiti, citati dal quotidiano, l’Alleanza starebbe tentando di avvicinarsi al partito Ciudadanos por la Libertad (CxL), che ha scartato l’ipotesi di unirsi al blocco. Diverse organizzazioni dell’opposizione nicaraguense hanno annunciato lo scorso febbraio l’avvio di una cooperazione per poter competere con il Fronte sandinista per la liberazione nazionale (Fsln) nelle elezioni presidenziali previste nel 2021. (segue) (Mec)