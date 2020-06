Nicaragua: Movimiento Campesino si sfila da alleanza di opposizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 27 febbraio, nel corso del suo intervento alla 43ma seduta del Consiglio per i diritti umani dell'Onu, l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha ribadito il suo appello per l’avvio di un dialogo tra tutti i settori in Nicaragua e delle riforme elettorali necessarie a garantire elezioni trasparenti e credibili. Come denunciato dalle Nazioni Unite oltre 100 mila nicaraguensi hanno abbandonato il loro paese dall’inizio delle proteste. Il primo paese di destinazione dei flussi è la Costa Rica, dove risiedono oltre 77 mila nicaraguensi. (Mec)