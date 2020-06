Viabilità: Anas, incidente sulla ss 9 a San Martino in Strada (Lo)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che un tratto della della strada statale 9 "Via Emilia", è temporaneamente chiuso al traffico a causa di un incidente avvenuto nel territorio di San Martino in Strada, in provincia di Lodi. Per cause in corso di accertamento l'incidente ha coinvolto 2 veicoli. Il traffico è deviato sulla viabilità comunale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. (Com)