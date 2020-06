Roma: martedì notte rifacimento manto stradale di via Orti della Farnesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Roma rende noto che "nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno 2020 verranno effettuati lavori per il rifacimento del manto stradale di un tratto di circa 240 metri di via Orti della Farnesina, precisamente dall'angolo con via della Farnesina (passaggio pedonale altezza edicola) fino al sottopasso di via del Foro Italico. In tutto il tratto in questione sarà vigente il divieto di sosta, zona rimozione, su entrambi i lati della carreggiata".(Com)