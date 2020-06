Usa: sondaggio, aumentate le emozioni negative durante le proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo che le proteste per la morte di George Floyd hanno iniziato ad attraversare gli Stati Uniti, le emozioni degli abitanti del paese sono diventate più negative e pessimistiche. Ne parla il sito "The Hill", che cita un sondaggio di Gallup. Sensazioni come la rabbia e la tristezza hanno raggiunto il picco del 38 per cento nella settimana dall'1 al 7 giugno, secondo l'istituto di ricerca, mentre dall'8 al 14 giugno il 27 per cento degli statunitensi ha dichiarato di provare rabbia e il 30 per cento ha dichiarato di sentirsi triste. La sensazione di preoccupazione è aumentata nel sondaggio dal 46 per cento dell'ultima settimana di maggio al 50 per cento della prima settimana di giugno, prima di scendere al 47 per cento nella seconda settimana di giugno. Il 52 per cento ha riferito di sentirsi stressato nell'ultima settimana di maggio, rispetto al 55 per cento della prima settimana di giugno e al 51 percento della seconda settimana. Gallup ha anche scoperto che gli statunitensi hanno maggiori probabilità di segnalare felicità e divertimento rispetto alla fine di marzo e all'inizio di aprile, un periodo in cui quasi tutti gli Stati Usa erano sottoposti a una qualche forma di blocco o restrizione a causa di la pandemia di coronavirus. (Nys)