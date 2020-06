Libia-Tunisia: presidente Saied, non accettiamo divisioni del territorio libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia non accetta una potenziale divisione della Libia. Lo ha detto il presidente tunisino, Kais Saied, durante la conferenza stampa congiunta con l'omologo francese, Emmanuel Macron, all'Eliseo. "Alcuni di voi sanno forse che la Libia era uno Stato federale fino al 1962 perché le autorità centrali all'epoca erano incapaci di estendere la loro autorità su tutto il territorio libico", ha ricordato Saied. "La divisione della Libia è un pericolo per tutta la regione", ha aggiunto il presidente, spiegando che Tunisi è "a favore di una soluzione alla questione libica" basata su "un cessate il fuoco immediato" ed è contraria all'ingerenza di qualsiasi paese straniero. "La nostra posizione è nata anche da una concertazione permanente con l'Algeria", ha aggiunto Saied. Per il presidente della Tunisia è necessario permettere al popolo libico di "ottenere la propria autonomia" e creare le circostanze necessarie per uscire dalla crisi."Allora, e solamente allora, avremo posto la pietra essenziale sula cammino della pace", ha aggiunto il capo dello Stato tunisino. (Frp)