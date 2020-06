Roma: Raggi, cassonetti incendiati in Municipio VII, fermato piromane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma dieci cassonetti sono stati incendiati nel giro di venti minuti. È successo ieri pomeriggio nel quartiere Appio Claudio, nel Municipio VII. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Il piromane, un uomo di 57 anni, è stato fermato dai Carabinieri di Cinecittà, che ringrazio per l’intervento - afferma il sindaco -. Sembrerebbe un piromane seriale, visto che in passato era stato già arrestato per aver dato alle fiamme altri cassonetti. Fondamentale è stato il contributo dei residenti, che ringrazio di cuore: hanno infatti subito segnalato la presenza dei roghi alle forze dell’ordine. Quello degli incendi ai cassonetti, purtroppo, non è un fenomeno isolato: soltanto nell'ultima settimana, pensate, hanno dato alle fiamme di più di 30 contenitori di rifiuti di proprietà dell’Ama. Le zone più colpite sono quelle di Tuscolana e di Ostia. Ricordo che dal 2018, inoltre, i cassonetti incendiati arrivano a più di 1.000: un numero spaventoso ma soprattutto un danno a tutti noi cittadini. Chi pensa di spaventarci ha sbagliato di grosso: noi - conclude Raggi - andiamo avanti a testa alta". (Rer)