Libia: Macron, Francia e Tunisia chiedono cessate il fuoco e ripresa dei negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia e la Tunisia chiedono che in Libia le parti in conflitto "cessino il fuoco e mantengano l'impegno di riprendere i negoziati intrapresi nell'ambito delle Nazioni Unite". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron,durante la conferenza stampa congiunta tenuta all'Eliseo con il suo omologo della Tunisia, Kais Saied. L'obiettivo, secondo Macron, è il "ripristino della sicurezza di tutti, procedere alla riunificazione delle istituzioni libiche e lanciare la ricostruzione a beneficio di tutti i libici". Il capo dello Stato francese ha ricordato anche gli incidenti che nei giorni scorsi si sono verificati nel Mediterraneo tra le navi francesi e quelle turche. Macron ha spiegato che questi episodi rappresentano "una delle più belle dimostrazioni" della "morte cerebrale" della Nato. "Vi rinvio alle mie dichiarazioni della fine dell'anno scorso", ha detto il presidente francese facendo riferimento all'intervista rilasciata al settimanale britannico "The Economist". (segue) (Frp)