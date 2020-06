Intesa Sanpaolo: atteso in settimana via libera Consob a documento Ops Ubi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tenuto conto dei tempi previsti dalla normativa vigente per completare l'istruttoria sul prospetto informativo, Intesa Sanpaolo confida che il nulla osta alla pubblicazione del Documento di Offerta possa essere rilasciato dalla Consob nel corso della corrente settimana". Lo comunica in una nota Intesa Sanpaolo, la quale fa sapere, su richiesta della Consob, "che il procedimento d'offerta prosegue e che sono stati temporaneamente interrotti i termini per concludere il procedimento di approvazione del Documento di Offerta". "Considerato - si legge ancora nella nota - che il Documento di offerta incorpora per riferimento il prospetto informativo relativo ai titoli offerti in scambio e che il procedimento volto all'approvazione del prospetto informativo è tutt'ora in corso e non può concludersi entro la data odierna, in quanto una nuova bozza del prospetto è stata depositata nella serata di venerdì 19 giugno, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento Emittenti, anche ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, la Consob - ferma la prosecuzione del procedimento in oggetto - ha rilevato che non è possibile procedere in data odierna all'approvazione del Documento di Offerta". (Com)