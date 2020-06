© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un quadro degli appuntamenti previsti per domani a RomaREGIONE:Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti partecipa alla visita di Lewis M. Eisenberg, Ambasciatore Usa in Italia e di Roberto Speranza, Ministro della Salute all'ospedale Spallanzani di Roma. Saranno presenti Marta Branca, direttore generale dell’ospedale, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’ospedale e Alessio D’Amato, assessore alla Sanità ed integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio. Ospedale Lazzaro Spallanzani, via Portuense, 292. (ore 11.45)VARIE:Cerimonia di commemorazione del giudice Mario Amato ucciso da un commando neofascista nel 1980. Saranno presenti Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, Giovanni Salvi procuratore generale della Corte di Cassazione, Giovanni Caudo, presidente del III Municipio e Paolo Bolognesi, presidente associazione familiari vittime della strage 2 agosto 1980. Viale Jonio 272. (ore 11)(Rer)