Macron e il tunisino Saied chiedono un cessate il fuoco in Libia, duro attacco alla Turchia

- La Francia e la Tunisia chiedono che in Libia le parti in conflitto "cessino il fuoco e mantengano l'impegno di riprendere i negoziati intrapresi nell'ambito delle Nazioni Unite". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron,durante la conferenza stampa congiunta tenuta all'Eliseo con il suo omologo della Tunisia, Kais Saied. L'obiettivo, secondo Macron, è il "ripristino della sicurezza di tutti, procedere alla riunificazione delle istituzioni libiche e lanciare la ricostruzione a beneficio di tutti i libici". Il capo dello Stato francese ha ricordato anche gli incidenti che nei giorni scorsi si sono verificati nel Mediterraneo tra le navi francesi e quelle turche. Macron ha spiegato che questi episodi rappresentano "una delle più belle dimostrazioni" della "morte cerebrale" della Nato. "Vi rinvio alle mie dichiarazioni della fine dell'anno scorso", ha detto il presidente francese facendo riferimento all'intervista rilasciata al settimanale britannico "The Economist".In apertura del suo intervento Macron ha elogiato "la determinazione" mostrata dal popolo tunisino durante la crisi del coronavirus. "Rendo anche omaggio alla Tunisia democratica e ai tunisini che fanno vivere oggi gli ideali di giustizia e di libertà che hanno inspirato al rivoluzione del 2011. Voglio testimoniare tutta la mia stima e la mia fiducia per continuare nella via dell'unità, dell'indipendenza, della sovranità che hanno scelto per loro stessi", ha detto il capo dello Stato. Macron ha dichiarato che la Francia continuerà a garantire il suo sostegno alla Tunisia nel settore sanitario con la formazione di personale medico e le attività di ammodernamento delle infrastrutture, ma anche dal punto di vista economico."La Francia accorderà un nuovo prestito di 350 milioni di euro alla Tunisia nell'ambito degli accordi che abbiamo preso" che prevedono fino a "1,7 miliardi di euro fino al 2022", ha detto il presidente francese. In riferimento agli ultimi sviluppi nel paese nordafricano, Macron ha affermato che la Turchia sta portando avanti un "gioco pericoloso" in Libia. Ankara contravviene a tutti i suoi impegni presi durante la conferenza di Berlino".Secondo il capo dello Stato francese, la politica che la Turchia sta conducendo in Libia "non è compatibile né con il diritto internazionale", né con quello che ci si aspetta da un paese membro della Nato, né con "i nostri obiettivi come europei e abitanti del Mediterraneo". Dopo aver denunciato le ingerenze nel dossier siriano, "non tollereremo oggi il ruolo che ha la Turchia in Libia", ha aggiunto Macron. "Denuncio tutte le incursioni", che si tratti della Turchia o dei contractor della Wagner (legati alla Russia) quando trasportano nel paese nordafricano jihadisti provenienti dalla Siria. La Francia condanna "con fermezza" queste attività, ha affermato il titolare dell'Eliseo.Saied ha invece assicurato che la Tunisia non accetterà una potenziale divisione della Libia. "Alcuni di voi sanno forse che la Libia era uno Stato federale fino al 1962 perché le autorità centrali all'epoca erano incapaci di estendere la loro autorità su tutto il territorio libico", ha ricordato Saied. "La divisione della Libia è un pericolo per tutta la regione", ha aggiunto il presidente, spiegando che Tunisi è "a favore di una soluzione alla questione libica" basata su "un cessate il fuoco immediato" ed è contraria all'ingerenza di qualsiasi paese straniero. "La nostra posizione è nata anche da una concertazione permanente con l'Algeria", ha aggiunto Saied. Per il presidente della Tunisia è necessario permettere al popolo libico di "ottenere la propria autonomia" e creare le circostanze necessarie per uscire dalla crisi."Allora, e solamente allora, avremo posto la pietra essenziale sula cammino della pace", ha aggiunto il capo dello Stato tunisino. (Res)