Libia: Macron, la politica della Turchia è incompatibile con il diritto internazionale

- La politica che la Turchia sta conducendo in Libia "non è compatibile né con il diritto internazionale", né con quello che ci si aspetta da un paese membro della Nato, né con "i nostri obiettivi come europei e abitanti del Mediterraneo". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron durante la conferenza stampa tenuta insieme all'omologo tunisino, Kais Saied, all'Eliseo. Dopo aver denunciato le ingerenze nel dossier siriano, "non tollereremo oggi il ruolo che ha la Turchia in Libia", ha aggiunto Macron. "Denuncio tutte le incursioni", che si tratti della Turchia o dei contractor della Wagner (legati alla Russia) quando trasportano nel paese nordafricano jihadisti provenienti dalla Siria. La Francia condanna "con fermezza" queste attività, ha affermato il titolare dell'Eliseo. (Frp)