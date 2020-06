Usa: Apple lancia Apple Silicon per il Mac e dice addio ai processori Intel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple ha annunciato oggi l'aggiornamento di tutte le sue piattaforme, dal sistema operativo dell’iPhone a quello dell’Apple Watch, e il lancio Apple Silicon, il suo primo processore prodotto internamente per il Mac, che rimpiazzerà quello prodotto Intel per 15 anni. Ne parla l'emittente "Cnn". Le novità software saranno disponibili il prossimo autunno, con il lancio dei nuovi prodotti. L'annuncio è arrivato durante una conferenza degli sviluppatori tenutasi per la prima volta online, senza un evento fisico, come conseguenza dell’emergenza sanitaria, con un video registrato interamente all’interno delle diverse aree dell’Apple Park. "È un giorno storico per il Mac, lo portiamo a un nuovo livello", ha detto l'amministratore delegato Apple, Tim Cook, annunciando il nuovo processore Apple Silicon. "Quando facciamo grossi cambiamenti lo facciamo per una semplice ma potentissima ragione: perché in questo modo possiamo fare prodotti migliori". Cook ha aperto la conferenza parlando della morte “senza senso” di George Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis. “Due settimana fa abbiamo annunciato la Racial Initiative di Apple con 100 milioni di dollari”, ha spiegato Cook. L'a.d. di Apple, riferendosi all’emergenza sanitaria, ha ringraziato poi i medici i medici e gli infermieri degli Stati Uniti. (Nys)