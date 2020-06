Brasile: stato di Rio de Janeiro, colonnello medico vigili del fuoco nuovo responsabile Salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Salute dello stato di Rio de Janeiro (Brasile), Fernando Ferry, aveva annunciato le dimissioni dall'incarico questa mattina. "Oggi presento le dimissioni dall'incarico come segretario della Salute a Rio de Janeiro. Voglio solo dire che io ci ho provato", ha detto Ferry in un video trasmesso dalla tv "Globo". Ferry ha ringraziato il governatore Wilson Witzel per avergli dato l'opportunità "di cercare di risolvere i gravi problemi cui stiamo assistendo nella salute. Voglio solo dire una cosa: chiedo scusa alla popolazione. Ma l'unica cosa che devo dire è che ci ho provato". Negli ultimi tempi l'incarico di responsabile della sanità locale si è rivelato di delicata gestione per l'apertura di alcune inchieste su presunti illeciti nell'acquisto di materiale per il trattamento della Covid-19. E sarebbe proprio la difficoltà di affrontare le conseguenze di questo dossier, secondo "Globo" il tema che più di ogni altro avrebbe motivato le dimissioni di Ferry. (segue) (Brb)