Brasile: stato di Rio de Janeiro, colonnello medico vigili del fuoco nuovo responsabile Salute (3)

- L'iniziativa giudiziaria era stata lanciata a fine maggio dal procuratore generale Augusto Aras con un'operazione che aveva portato alla perquisizione nel palazzo Laranjeras, residenza ufficiale del governatore Witzel, le abitazioni in cui Witzel soggiornava prima di essere eletto governatore e nello studio di avvocati in cui lavora la moglie Helena. Il dossier si centra sopratutto sul sospetto di contratti di favore concessi alle organizzazioni sociali per costruire gli ospedali da campo destinati alla cura dei malati della Covid-19: sette strutture che si sarebbero dovute inaugurare a fine aprile, ma di cui una sola - quella che insiste sul famoso stadio di calcio Maracanà - è attiva e non ancora a regime. Sin qui l'operato della magistratura si concentra sulle responsabilità di Edmar Santos, predecessore di Ferry, ma l'intero fascicolo promette conseguenze politiche anche per lo stesso governatore Witzel. La settimana scorsa è infatti iniziato il processo parlamentare per un possibile impeachment. Il governatore viene chiamato a rispondere di azioni del quale si presume non potesse essere all'oscuro. (Brb)