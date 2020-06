Cipro-Ue: Borrell in visita a Nicosia il 25-26 giugno per discutere di rapporti con Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica e estera e di sicurezza, Josep Borrell, incontrerà i vertici istituzionali di Cipro nel corso di una visita in programma il 25 e il 26 giugno. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Cyprus News Agency”, secondo cui Borrell avrà dei colloqui con il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, il ministro degli Esteri, Nikos Christodoulides, e il ministro della Difesa, Savvas Angelides. Al centro dei colloqui saranno le attività della Turchia nella Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro, le relazioni tra Bruxelles e Ankara in vista del prossimo Consiglio Affari esteri dell’Ue del 13 luglio. Al termine del loro incontro, Borrell e Christodoulides dovrebbero tenere una conferenza stampa.(Gra)