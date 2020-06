Coronavirus: Cancelleri, bene Enac, no a speculazioni a scapito cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri sostiene che "speculare sulla pandemia a scapito dei già tartassati cittadini è vergognoso e assolutamente deplorevole". L'esponente di governo commenta così la decisione dell'Enac, che ha annunciato sanzioni per le compagnie aeree che cancellano i voli in cambio di un voucher causa Covid-19. "Mi compiaccio con il presidente dell’Enac, Nicola Zaccheo, per l’iniziativa – continua Cancelleri - atteggiamenti del genere non solo non devono rimanere impuniti, ma devono ricevere sanzioni esemplari affinché siano un monito per tutti".(Com)