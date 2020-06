Tlc: Manzella (Pd), rete unica argomento strategico per futuro paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico ed esponente del Partito democratico, Gian Paolo Manzella, in una nota si è detto convinto che "le settimane alle nostre spalle hanno mostrato tutta l'importanza di avere una rete unica efficiente per contrastare il digital divide e dare ai cittadini e alle imprese del nostro paese servizi sempre migliori. Bene dunque che la questione acceleri nell'agenda politica e di governo". "Non penso però sia utile, in questo contesto e in questa fase, colpevolizzare qualcuno per i ritardi. Per come la vedo - ha aggiunto - se un'opera strategica come questa ha subito ritardi è perché i diversi stakeholders impegnati non hanno lavorato bene insieme. E forse perché dalla politica non è stato trasmesso a tutte le amministrazioni coinvolte il senso di essere parte attiva di una infrastruttura strategica per il paese". "E se non lo si fa, come non lo si è fatto con la necessaria continuità, succede che i circa 100 mila permessi necessari al completamento di quest'opera automaticamente diventano il più grande ostacolo alla sua realizzazione. Niente accuse e colpevolizzazioni, dunque. Penso che invece - ha precisato - l'atteggiamento giusto sia cambiare registro nei rapporti tra ente concedente e concessionario- e il lavoro fatto da Infratel e Open Fiber nei mesi più recenti, anche dietro impulso del Cobul, va in questa direzione, e poi guardare subito al futuro. La priorità dunque "è capire le opzioni che abbiamo di fronte per arrivare alla rete unica e scegliere la migliore tra di esse - conclude Manzella - per i cittadini, per la crescita della nostra economia, per le finanze pubbliche. Al lavoro, dunque, per dare a questo dossier, che tratta di un vero e proprio 'bene comune', l'attenzione e l'urgenza che merita". (Com)