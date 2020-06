Verbania: morto a 81 anni Diego Caretti, ex sindacalista e assessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è spento ieri sera Diego Caretti, 81 anni, padre di Luca, ex segretario generale della Cisl Piemonte Orientale e attuale segretario regionale Cisl. Nato ad Aurano, paesino della Valle Intrasca, in provincia di Verbania, Diego Caretti ha iniziato la sua esperienza sindacale nel 1960 alla Montefibre di Verbania. E' stato il primo segretario generale della Cisl del Verbano Cusio Ossola, incarico che ha ricoperto fino al 1994. Da pensionato e da semplice iscritto Cisl ha poi intrapreso il percorso politico. È diventato prima assessore ai Lavori pubblici del Comune di Verbania e successivamente assessore al Turismo della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Negli utimi anni ha svolto il ruolo di Presidente dei Comitati proviciali Inail e Inps e di Presidente del Circolo “Libero Pensiero” di Aurano a Verbania. “Abbiamo perso – sottolinea la segretaria generale della Cisl Piemonte Orientale, Elena Ugazio – un punto di riferimento importante sul piano sindacale e umano. Diego era un po’ il papà di tutti noi. Ci ha visti crescere sia come dirigenti sindacali sia come persone, spronandoci sempre a guardare all’essenza delle cose e della vita. Era un inguaribile ottimista. Ci mancherà molto”. (Rpi)