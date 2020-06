Credito: Sewing (Deutsche Bank), la crisi modificherà il settore della finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus modificherà il settore della finanza a lungo termine. È quanto affermato dall'amministratore delegato Deutshce Bank, Christian Sewing, nel corso di una conferenza tenuta oggi a Francoforte sul Meno. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Sewing ha dichiarato; “Il settore bancario avrà un aspetto diverso dopo la fine della pandemia”. L'Ad di Deutsche Bank si è quindi detto ottimista sul fatto che l'istituto di credito, il principale della Germania, sarà “tra i vincitori della crisi”. Per Sewing, le grandi banche dovrebbero mantenere riserve di sicurezza maggiori rispetto a quelle degli istituti di credito di dimensioni inferiori, rispetto alle quali sono considerate “più stabili”. A tal riguardo, l'Ad di Deutsche Bank ha osservato che “i leader di mercato hanno un chiaro vantaggio in periodi turbolenti”. Le banche di grandezza inferiore potrebbero “naufragare più facilmente”. (segue) (Geb)