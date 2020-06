Credito: Sewing (Deutsche Bank), la crisi modificherà il settore della finanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, Sewing si è detto convinto che il consolidamento del settore bancario europeo accelererà. “Non accadrà a breve termine, ma una volta chiarito l'impatto economico della pandemia, ci sarà più movimento su questo tema”, ha affermato l'amministratore delegato di Deutsche Bank. Sewing ha quindi osservato che, poiché il mercato del credito europeo è troppo frammentato, le banche possono attualmente spendere molto meno per la digitalizzazione rispetto alla concorrenza negli Stati Uniti. Per esempio, Deutsche Bank investe circa quattro miliardi di euro all'anno in tecnologia, mentre per alcune banche degli Usa gli investimenti vanno dai 16 a 20 miliardi di euro. “Ciò dimostra che abbiamo bisogno di dimensioni diverse se vogliamo essere in prima linea nel dare forma al futuro”, ha evidenziato Sewing. Secondo l'Ad di Deutsche Bank, sono pertanto necessarie banche europee di maggiori dimensioni ed è di secondaria importanza raggiungere tale obiettivo con fusioni nazionali o internazionali. Per Sewing, il settore bancario europeo verrà modificato dalla crisi anche grazie all'incremento della pressione per ridurre i costi. Per raggiungere questo obiettivo e sfruttare il potenziale di guadagno aggiuntivo, gli istituti di credito dovrebbero fare ancora più affidamento sulla tecnologia. Sewing ha proseguito affermando che, nel corso della crisi, la gestione del rischio diventerà ancora più importante, così come il tema della sostenibilità. “Tra qualche anno, il giudizio di sostenibilità di un'azienda sarà importante quanto il suo merito di credito”, ha infine osservato l'amministratore delegato di Deutsche Bank (Geb)