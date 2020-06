Ponte Genova: Valente (M5s), indegna ed inopportuna passerella elettorale Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La passerella elettorale andata in scena questa mattina sul nuovo Ponte di Genova è stata indegna e inopportuna". Lo afferma in un messaggio su Facebook il deputato del Movimento 5 stelle Simone Valente, commentando la visita di oggi del leader della Lega Matteo Salvini nel cantiere del nuovo ponte di Genova. Un ponte, aggiunge il deputato, "simbolo di tutti i genovesi e del paese, che non è un set fotografico. E' un'opera costruita sul dolore, sulle macerie di una tragedia che appartiene a tutti. Ci sono situazioni in cui ci si dovrebbe fermare e riflettere: essere istituzioni non vuol dire mettersi a servizio di una parte, con l'unico intento di raccattare volgarmente consenso in vista di appuntamenti elettorali. Se non c'è il senso della misura, che almeno prevalga il senso del pudore", conclude. (Com)