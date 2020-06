Auto: fondo di investimenti francese Phitrust critica fusione tra Psa e Fca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo di investimenti francese Phitrust, che detiene una partecipazione minoritaria di Peugeot Société Anonyme (Psa), giudica il progetto di fusione con Fiat Cvhrysler Automobiles (Fca) non equilibrato. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus Psa "ha mostrato la sua resistenza grazie alla sua situazione di liquidità favorevole e alla buona gestione dei suoi costi", a differenza di Fca, "il cui equilibrio finanziario è apparso più fragile", si legge in una nota di Phitrust. "Già nel dicembre del 2019 la situazione dei due gruppi ci sembrava non giustificare una fusione alla pari", fa sapere il gruppo, che detiene "meno dell'un per cento di Psa". Phitrust lancia un appello agli altri azionisti di minoranza affinché alla prossima assemblea generale respingano le quattro risoluzioni attraverso cui i tre azionisti di maggioranza di Psa - la famiglia Peugeot, Bpifrance e DongFengs - sostengono la fusione.(Frp)