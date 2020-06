Rifiuti: Masucci (Fit-Cisl Lazio), Ama su binario morto, management imprima svolta o reagiremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora basta, nonostante l'ennesimo cambio al vertice in Ama, l'azienda è su un binario morto: il management deve assumersi la responsabilità di imprimere una forte svolta alla situazione e il Campidoglio deve prendere atto del grave stallo, altrimenti, al perseverare della situazione, metteremo in campo tutte le azioni sindacali opportune". E'quanto dichiara, in una nota, il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci. "La mancata approvazione del bilancio e di un piano industriale, la grave situazione riguardante i lavoratori Multiservizi, il non rispetto degli accordi firmati con il sindacato, primo tra tutti quello riguardante l'assunzione di 350 lavoratori, restituiscono alla città - aggiunge il sindacalista - un'inefficiente gestione dei rifiuti e a oltre 6 mila lavoratori prospettive incerte e fumose. E'una situazione non più accettabile, non più gestibile, non ci sono più scuse che tengano: troppe volte ci siamo seduti intorno a un tavolo per trovare soluzioni poi non applicate, adesso si deve assolutamente passare ai fatti in modo condiviso. Senza l'approvazione del bilancio - prosegue Masucci -Ama potrebbe incappare nella Legge Madia e finire nelle maglie del concordato fallimentare. Management e Campidoglio devono prendere atto della situazione e agire al più presto, troppe volte abbiamo avanzato proposte concrete per vederle cadere nel nulla in modo inaccettabile. La città di Roma - conclude - non merita l'assenza di decoro in cui versa, e i lavoratori, spesso capri espiatori della situazione, hanno bisogno di garanzie, prospettive certe e condizioni di lavoro dignitose". (Com)